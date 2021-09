La influencer Andrea San Martín sorprendió a sus seguidores al mostrar el tierno detalle que Sebastián Lizarzaburu tuvo con su hija Lara.

A través de Instagram, compartió un pequeño video donde se escucha a Sebastián Lizarzaburu enseñar a la pequeña Lara cómo debe bañarse.

“Siempre dije que lo más importante para mí antes de aceptar a una persona en mi vida sería el compromiso de él con mis dos hijas”, escribió Andrea San Martín.

La ‘ojiverde’ admitió que no pensó que ese hombre iba a ser Sebastián Lizarzaburu, pero está feliz de verlo al lado de sus dos hijas: “Debo decir que jamás imaginé que sería Sebastián pero cada día me alegro más de ver con qué cariño no solo les ayuda con sus cosas sino que se toma el tiempo de generar enseñanzas”.

Asimismo, Andrea San Martín contó que la pequeña Lara ya aprendió a ir al baño: “A las 11:30 todas las noches la llevábamos a hacer pis y luego aguantaba hasta el día siguiente pero luego de explicarle que ella podía avisar.. las últimas noches se levantaba, abría su puerta y me llamaba a mí o a Sebastián dependiendo de la hora (por mi trabajo)”.

