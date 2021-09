La influencer Andrea San Martín se mostró muy emocionada por el reencuentro que tendrá con su familia paterna. A través de Instagram, contó que pronto llegarán a Lima desde los Estados Unidos.

“Quiero contarles que estoy muy contenta porque está viniendo mi familia de Estados Unidos, está viniendo mi abuela”, contó Andrea San Martín en Instagram Stories.

“Las hermanas de mi papá también están viniendo de Estados Unidos y estoy demasiado feliz porque por coincidencias como es el matrimonio de mi tío, se van a quedar, al menos la ‘Nena’ y una de mis tías, hasta el día de mi cumpleaños e inclusive van a estar presentes en el día del cumpleaños de mi hija”, explicó.

Andrea San Martín contó que incluso una de sus tías no conoce a su hija menor: “Estoy muy contenta porque eso usualmente no pasa por la lejanía, porque ellas viven en Estados Unidos, tienen sus vidas, sus trabajos y son pocas veces que podemos coincidir, de hecho una de ellas no conoce a Larita”.

“Estoy feliz por pasar estos días familiares, ya el fin de semana voy a ver a una de ellas que está llegando antes que todas y por ese lado estoy muy contenta de ver a la familia paterna que son muy pocas ocasiones que podemos juntarnos”, señaló.

La influencer también agradeció a sus seguidores por vivir estos momentos personajes con ella: “Gracias por siempre estar conmigo y formar parte de mi vida”.

Recordemos que el padre de Andrea San Martín, piloto de las Fuerza Aérea del Perú, falleció en un accidente aéreo cuando ella tenía tan solo 15 años de edad.

Fuente: Instagram Andrea San Martín

