Jossmery Toledo decidió pronunciarse tras protagonizar un bochornoso incidente en el aeropuerto de Chiclayo, luego que fuera obligada a bajar del avión en medio de un confuso incidente.

Tras denunciar un presunto maltrato, la modelo explicó que el problema se inició cuando uno de los tripulantes le pidió de manera prepotente que se ponga el saco que llevaba en las piernas.

“Muy aparte que nos han retrasado el vuelo como 5 horas, para mí es un abuso lo que han hecho. Yo tenía está manta en las piernas, entonces viene un aeromozo todo prepotente y me dice: ‘señorita tiene que ponerse esa chompa’ y yo me la pongo en la espalda. Él me dice: ‘No, tienes que ponerte con todo y mangas’. (...) Él se queja con el tripulante y viene con un policía y me hace un escándalo, y que me baje como si yo hubiera sido una malcriada”, cuestionó la influencer.

Asimismo, explicó que se vio obligada a salir del avión por presión de los tripulantes y de los pasajeros, sin embargo, aseguró que en ningún momento tuvo una reacción airada y sólo pedía que le expliquen por qué fue expulsada.

“Yo en ningún momento les falté el respeto, solo pedía que me expliquen la falta que cometí, porque no había ninguna falta. Yo me tuve que bajar del avión por la presión, pero también tengo derechos. Estoy muy decepcionada con lo que pasé, injusto, no saben cómo me sentí en ese momento, como si hubiera robado o hubiera hecho algo grave”, precisó.

Jossmery llora:

La integrante de “Esto es Guerra” se quebró al calificar este episodio como un hecho injusto, y consideró que se trató de una humillación pública sin motivo alguno.

“Estaba súper triste, yo no soy de las personas que demuestran sus emociones delante de todo el mundo, me desahogo a solas y la verdad que me sentía súper mal. Me sorprende la humillación que me hicieron, me quedé sorprendida viendo el video donde la gente me insulta, me gritan, metían que si yo era policía o no, que si yo estaba en el programa. La verdad que me sorprende que un peruano humille a otro peruano de esa manera sin yo haber hecho nada”, acotó con la voz entrecortada.

