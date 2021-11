La exPNP Jossmery Toledo sorprendió a sus seguidores al contar que se vio obligada a volver a Perú tras unos días de vacaciones por Europa. Y es que su maleta se extravió en una de las conexiones que realizó para llegar a Sevilla, España.

“Se preguntarán por qué no he estado subiendo historias... porque he estado muy deprimida, ay, la verdad que no sé, me da ganas de llorar de la cólera”, dijo Jossmery Toledo en Instagram, donde explicó que en su maleta estaba todo su dinero.

“Uno ahorra en sus posibilidades económicas para que se vayan de viaje y se puedan comprar sus cosas. Entonces yo he venido acá a Sevilla y no me han entregado la maleta, una maleta de equipaje que he tenido cosas de valor, dinero, entonces ahora me voy a tener que regresar a Perú”.

Según Jossmery Toledo, la aerolínea todavía no encuentra la maleta: “He preguntado acá información de equipajes y no me tienen ninguna respuesta, entonces me molesta (...) no es justo que tú te vayas de viaje, puedas comprar tus cosas y que te roben la maleta, ya voy dos días buscándola, voy viniendo, voy llamando y me dicen que no tienen rastros de mi maleta”.

“Yo hice una conexión de Florencia, Italia, a Madrid y de Madrid aquí, a Sevilla, y nunca apareció mi maleta”, explicó la exPNP.

Entre lágrimas, Jossmery Toledo contó que no tiene dinero, razón por la que debe volver de inmediato a Perú: “Me quedé sin cosas, mi amiga me está prestando dinero para poder comprármelas, entonces me voy a tener que regresar a Perú. De verdad que es ofuscante, estresante... no sé, son cosas que uno ahorra para poder comprárselas y que te la quiten así de la nada, entonces espero que aparezca mi maleta pronto”.

Fuente: Instagram Jossmery Toledo

