La expolicía Jossmery Toledo aseguró que no ha tenido ningún acercamiento con su exsaliente Fabio Agostini pese a que ahora son compañeros en Esto es guerra y el español dejó entrever que ella le enviaba mensajes.

“Mira, yo me río por compromiso, porque no quiero ser malcriada ni nada ¿no? Yo con Fabio no me hablo para nada porque si no él ya estuviera sacando todos los chats, pero yo no me hablo con él, somos compañeros y (Fabio) me molesta, pero es como que ya me da igual”, dijo la expolicía en América Espectáculos.

“Que enseñe los chats, pues, enseña a ver si yo te escribo, pero yo no le escribo, o sea, no me importa, aparte creo que él tiene su novia en España, así que respeta por favor eso, yo sí respeto a mi saliente de otro lado y respeta también, y yo con él nada que ver”, aseguró Jossmery Toledo.

En ese sentido, Jossmery Toledo reveló que tiene un saliente al que respeta y mandó un contundente mensaje al español: “No sé cómo manejará él, pero yo sí respeto, respeto con el que salgo, así que a mí no me involucren con Fabio, Fabio molesta, molesta y molesta porque quiere show, quiere show, no te voy a dar show”.

“Yo cierro ciclos y los cierro bien, no puedo volver a repetir el mismo plato, no, no hay forma, no puedo volver con un ex, no puedo hacer nada, ni con un saliente, menos con un saliente o no sé cómo habrá sido con él, ni me acuerdo ya”, concluyó Jossmery Toledo.

Fuente: América Televisión

