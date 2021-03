La modelo Jossmery Toledo aseguró no estar arrepentida de su retiro de la Policía Nacional del Perú, pues su vida ahora es mucho más tranquila.

A través de sus historias de Instagram, un usuario preguntó a la modelo si se encontraba arrepentida de salir de la institución, pero ella dio una contundente respuesta.

“No, nunca me he arrepentido de las decisiones que he tomado hasta el día de hoy”, explicó Jossmery Toledo.

La expareja de Jean Deza también comentó que en la actualidad lo primordial es estar tranquila: “Estoy contenta porque mi vida civil es tranquila. Eso es lo importante, mi tranquilidad”.

Sin embargo, Jossmery Toledo recordó con tiernas palabras en la PNP. “Para mí no fue nada fácil (ingresar), fueron tres meses de tensión, tres meses de examen, cinco exámenes, de verdad que fue muy intenso y me encantó estar en esa hermosa institución, la amo”, expresó.

