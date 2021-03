La exPNP Jossmery Toledo sorprendió a sus seguidores al recordar un terrible accidente que sufrió años atrás cuando trabajaba en Tránsito.

A través de sus historias de Instagram, Jossmery Toledo mostró una gran cicatriz que tiene en el brazo y contó que es la marca que le quedó tras ser atropellada por una cúster mientras laboraba.

“Para mí significa mucho porque es una marca de combate, como lo dice, porque yo cuando era motorizada, algunos le dicen Fénix, pero en realidad yo trabajaba en Tránsito Sur 1, motorizada, una cúster me atropelló y me fracturó”, explicó.

“Mi brazo se rompió, dolió demasiado”, contó Jossmery Toledo. La modelo aseguró que no se borrará la cicatriz:

“No pienso borrarme a laser ni nada, me gusta como está mi cicatriz, no me avergüenza de nada tenerla”, indicó.

Además, Jossmery Toledo contó que el conductor se habría dado a la fuga: “El conductor no sé dónde estará porque todavía no hay datos de él ni rastros”.

“En el momento yo sentí que iba a perder el brazo, de verdad que casi lo pierdo, pero milagrosamente puedo moverlo y por eso que vuelvo a entrenar, antes tenía un poquito de miedo de entrenar brazos, pero ya estoy bien”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Qatar 2022: Conmebol confirmó suspensión de la fecha de Eliminatorias pactada para marzo

TE PUEDE INTERESAR