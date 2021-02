Tras la contundente respuesta que Jossmery Toledo envió a todos los que la han criticado por su figura, Magaly Medina aseguró que a la exPNP no deberían importarle las críticas ya que no todos tendrán la misma opinión.

“Ella parece que se picó. No sé por qué picarse, es una opinión nada más, uno no pude estar dependiendo de las opiniones de los demás. Mírenme a mí, me dicen de todo y a mí me importa tres cominos”, dijo la periodista en “Magaly TV La Firme”.

En ese sentido, la “urraca” explicó que a ella no le gustan los cuerpos musculosos: “Hay mujeres que les encanta tener ese tipo de músculo. A mí personalmente como mujer no me gusta entrenar hasta tener ese tipo de músculo. No me gusta, estoy diciendo lo que a mí no me gusta, pero ella parece que se fuera a entrenar al próximo campeonato de fisicoculturismo”.

“Ni siquiera ha sido una crítica, ha sido una opinión porque finalmente qué le importa a Jossmery Toledo que a mí me parezca fisicoculturista cuando hay personas a las que les gusta así”, agregó.

De acuerdo a la “urraca”, Jossmery Toledo debería ignorar las opiniones sobre su figura: “Si hay gente a la que tú piensas que la vas a impresionar así, qué te importa mi opinión”.

Asimismo, Magaly Medina aseguró no estar envidiosa sino que simplemente no es de su gusto: “Parece que fuera a jugar fútbol. Y no es que esté envidiosa, ya lo dije y lo vuelvo a recalcar; no, me gustan las formas más suaves”.

Eso sí, la periodista aseguró que todos quisieran tener el abdomen de Jossmery Toledo. “Tiene los abdominales que todo el mundo quisiera tener, los hombres también, no solamente las mujeres sino que creo que todos quisiéramos tener”.

VIDEO RECOMENDADO

La ‘Chilindrina’ posa en bikini a sus 70 años y le llueven los piropos en redes sociales

La 'Chilindrina' posa en bikini a sus 70 años y le llueven los piropos en redes sociales

TE PUEDE INTERESAR