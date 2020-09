Dos horas después de que Jean Deza publicara un romántico video con Shirley Arica, Jossmery Toledo se pronunció con un comunicado en sus redes sociales, donde deja mal parado al futbolista.

Según la expolicía, hasta ayer, miércoles, convivía con el futbolista de “Binacional” en su departamento. Pero cuando él se fue a entrenar ocurrió algo que la dejó en shock. Aunque la tiktoker no ha especificado qué fue lo que pasó, esto conllevó al fin del romance.

“Lo único que diré es que yo si vivía con Jean, hasta hoy en la mañana [miércoles] que se fue a entrenar y me quedé sorprendida de lo que hizo. Yo si di lo mejor de mi, traté de apoyarlo en todo y me quedo tranquila con eso”, explicó Jossmery Toledo en una historia de Instagram.

Toledo se mostró sin resentimientos y hasta le deseó buena suerte a su rival de amores, Shirley Arica: “Espero que su pareja actual lo ayude a ser mejor en todo, éxitos para los dos”, prosiguió.

“Dios sabe por qué hace las cosas, me quito un peso de encima. Ahora si podré hacer las cosas que tanto me gustaba como entrenar, estudiar, trabajar y más cosas que no podía hacer”, agregó la también modelo.

De otro lado, la página Instarándula mostró unas fotos de Jossmery Toledo con Deza en el mismo ascensor, para que todos vean que su relación estaba mejor que nunca.