El nombre de Jossmery Toledo ha protagonizado las portadas de los portales web en las últimas semanas tras su escandalosa ruptura de Jean Deza.

Tras lo ocurrido, la ex PNP se ha presentado en programas como “Magaly TV La firme” y “En boca de todos”; sin embargo, recientemente se negó a brindar una entrevista a un portal web.

Se trata del portal Limay.pe, el cual informó recientemente que se comunicaron para hacerle algunas preguntas a Jossmery Toledo sobre sus nuevos proyectos; no obstante, la modelo no quiso hablar.





“No estoy dando entrevistas por teléfono… de verdad discúlpame, pero no estoy hablando ya, absolutamente nada, a menos que vaya a un programa”, respondió Jossmery Toledo en la comunicación.

Incluso, el portal le preguntó por qué no quería hablar y la ex PNP afirmó que es una mujer reservada pese a que en las últimas semanas sí estuvo hablando de su vida personal en programas de TV.

“Porque no me gusta estar diciendo…no sé…no me gusta hablar mucho de mis cosas, soy un poco más reservada…me vas a disculpar pero estoy manejando”, señaló Jossmery Toledo.

VIDEOS RECOMENDADOS

Nicola Porcella revela que podría volver a “Esto es guerra”

Nicola Porcella revela que podría volver a "Esto es guerra" - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR