La exPNP Jossmery Toledo se molestó luego que el programa “Amor y fuego” mostró videos que demostrarían que estuvo en la casa que sería del futbolista ecuatoriano Piero Hincapie, de 20 años.

Y es que, aunque ella misma publicó que se encontraba en Alemania, específicamente en la ciudad de Leverkusen, ahora se molesta por las especulaciones que indican que el seleccionado ecuatoriano la habría invitado a ese país.

“Solo quiero comentarles que no tengo ninguna relación con nadie, les dije que cuando la tenga, yo misma se los diré. Tengo muchos amigos y amigas como todos”, escribió Jossmery Toledo en Instagram, de acuerdo al portal Instarándula.

Según Jossmery Toledo, esta información la habría perjudicado pues, en ese mismo reportaje, el programa “Amor y fuego” recordó que la PNP expresó su deseo de conocer futbolistas extranjeros que la lleven a Europa.

“Esto me perjudica cuando realmente quiero una relación con una persona y si viajo es porque me gusta viajar y gasto mi dinero en eso, y por favor ya dejen de crearme romances que no hay”, aseguró Jossmery Toledo, pese a que ella misma publicó un video donde se observa la misma casa en la que habría estado Piero Hincapie y hasta la mascota del jugador ecuatoriano.

Por ese motivo, Samuel Suárez se burló de la participante de “Esto es guerra”: “Jossmery en plena madrugada haciendo sus aclaraciones jajaja, espera al menos que salga el chisme, hijita”, comentó.

Foto: Instarándula | Instagram @jossmerytol

