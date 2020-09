Jossmery Toledo no solo contó detalles de su relación con Jean Deza, sino que también se animó a hablar por primera vez del “Zancudito” Olivares y de su exenamorado, Franco Chiesa.

Durante la entrevista con Magaly Medina, Jossmery Toledo aclaró que de todos los hombres con los que la habían relacionado, su único enamorado fue Franco Chiesa.

“Imagínate Franco que no maduró, 31 años tiene. Y encima espero que esté trabajando, porque me aburrió porque no trabajaba", comentó la ex agente de la PNP.

Jossmery no se quedó callada y contó que su expareja le cobraba en cada evento que realizaban juntos: “Para mí Franco es un cantante frustrado (...) Yo le pagaba a él, si me pagaban, ponte, 1000 dólares, yo le tenía que pagar 500 dólares porque él cantaba”.

Tras la entrevista de Jossmery Toledo, Franco Chiesa acudió a su cuenta de Instagram y compartió una fuerte frase: “Cuidado a quién ayudas... No todos son agradecidos”.

Fotos: Instagram Franco Chiesa

El ex de Jossmery también se dejó ver con su nueva pareja, con quien está comprometido.

Fotos: Instagram Franco Chiesa

Las declaraciones de Jossmery contra Franco

VIDEOS RECOMENDADOS

Jean Deza afirma que pagó ‘arreglito’ de Jossmery Toledo

Jean Deza sobre la sonrisa de Jossmery Toledo - diario ojo

TE PUEDE INTERESAR