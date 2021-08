¿Qué sucedió? Jossmery Toledo sorprendió a propios y extraños al revelar que actualmente se encuentra distanciada de Macarena Gastaldo, Paula Manzanal y Jamila Dahabreh.

Y es que durante una entrevista con Magaly Medina, la exsuboficial tildó de ‘soplona’ a la argentina, ya que piensa que fue ella la que filtró información a la prensa de su presunta salida con futbolistas.

“En realidad no la quieren a Macarena porque creo que la mayoría sospecha de que ella de repente pasó la voz para la filmación que nos hicieron ese día. Yo solamente di esa información”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la expolicía también aprovechó para aclarar que no es amiga de ‘Las Chicas Tulum’, sino que solo son compañeras de “juerga”. “En esta farándula no existen amigas, yo lo tengo muy claro. Por ejemplo, Macarena la considero una amiga, sí también, normal de juega pues, ¿no?, pero no es que le cuente mis cosas tampoco”, expresó.

Frente a estas declaraciones, Macarena Gastaldo no se quedó callada y aseguró que ella “no vive de lo que digan sus amigas”. “No tengo problemas con nadie, son mis amigas. No vivo de Paula, Jamila, Jossmery, de mis amigas. Es más, Jossmery entró al grupo por mí, porque es mi amiga, porque le dije de incursionar al grupo”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR