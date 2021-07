Jossmery Toledo sufrió una aparatosa caída durante su presentación en “Reinas del Show” cuando realizaba una cargada con Ítalo Valcárcel. Frente a ello, la expolicía decidió pronunciarse con sus seguidores.

“Estoy aquí en el camerino renegando por la caída... La verdad que me he sacado la ñoña, pero he seguido. Lo importante es que me he caído y he seguido, ese es el mensaje de hoy: que se levantan al toque, por favor”, dijo la modelo a través de su cuenta oficial de Instagram.

En ese sentido, la exsuboficial también se animó a mostrar los moretones que le habría dejado la caída en la pista del programa de Gisela Valcárcel.

“Tampoco soy bailarina, no me pidan mucho por favor. Yo recién estoy aprendiendo, no es fácil estar en una pista de baile, te ganan los nervios, los saltos, las acrobacias, es un todo”, finalizó.

