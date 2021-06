La expolicía Jossmery Toledo es una de las participantes de “Reinas del Show” y contó que será todo un reto para ella, pues una cosa es bailar en un concurso y otra para Tik Tok.

“Una experiencia única y la calificación del jurado la acepto porque me encanta que me critiquen para poder mejorar”, dijo Jossmery Toledo.

La expolicía contó que fueron sus padres quienes la motivaron para apostar en participar. “Mis papás están contentos, ellos me decían que participe para que me suelte más y por eso también acepté este reto. Yo puedo bailar, pero en la tele tienes que meterle más dureza. No es lo mismo que un Tik Tok”.

Sobre si tiene enamorado, Jossmery Toledo descartó eso y dijo que lo encontrará fuera de Perú por lo que seguirá viajando.

“No tengo, pero voy a seguir viajando porque voy a conseguir mi novio afuera. Todavía no tengo. Estoy soltera, no sola. Pero en Perú estoy soltera y sola”.

