Angie Arizaga estuvo celebrando su cumpleaños número 29 y su compañero Jota Benz, con quien viene siendo vinculada nuevamente hace algún tiempo, no dudó en llenarla de elogios.

En conversación con América Espectáculos, el hermano de Gino Assereto fue consultado por el regalo que la hizo a la popular ‘negrita’, sin embargo quiso mantenerlo en secreto y dejó con la intriga a todo el público televidente.

“Con Angie hay una química súper bonita que no tengo con los demás de mis compañeros. Nos entendemos súper bien. Como siempre lo hemos dicho, nosotros somos amigos, nos llevamos súper bien, y nada, lo que pasó en su cumpleaños esa es la vida privada de ella y mía", manifestó el guerrero.

Por su parte, la expareja de Nicola Porcella asegura que este fue un cumpleaños diferente debido a la crisis sanitaria que atravesamos como país, pero que igual lo pasó muy bien y lo disfrutó mucho.

“Distinto este año para todos. La verdad que el cariño que me dan, los mensajitos y saludos que he recibido, en verdad estoy más que agradecida y feliz. Me han engreído un montón toda una semana, mi familia, mis amigos, entonces estoy muy feliz, todo fue muy bonito”, expresó.

