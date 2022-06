Ruth Medina, quien fue captada besándose con Roberto ‘Chorri’ Palacios en una discoteca de Chiclayo, decidió romper su silencio para desmentir al exfutbolista luego que él afirmara que no la conoce y que le sembraron el ‘ampay’.

En una entrevista dada a “Magaly Tv: La Firme”, la anfitriona aclaró que conoce al deportista hace más de cuatro años, y que salieron durante mucho tiempo y que, incluso, él le apoyaba económicamente para sus gastos personales.

La mujer de 28 años de edad cuenta que el romance clandestino que tenía con el futbolista se acabó hace un año, cuando se enteró que él seguía casado, y que se mantuvo alejada de él hasta el día del ‘ampay’.

Asegura que se volvió a involucrar con el exfutbolista porque él le aseguró que estaba soltero. “Me reclamó porque me había cambiado el número, yo le dije que iba en plan de amistad, para divertirme y pasarla bien. Le dije que ya sabía que tenía esposa y él me dijo que no estaba con ella”, añadió.

Hunde al ‘Chorri’ Palacios:

Pese a que el futbolista asegura que su encuentro con Ruth Medina no pasó de los besos y abrazos, la joven asegura que el día del ‘ampay’ el ‘Chorri’ le propuso quedarse con él en un hotel y hacer un trío con su amiga.

“El Chorri es tan morboso que me propuso con mi amiga hacer un trío. Es morboso y siempre yo cumplía todos sus deseos. No me puede olvidar, hasta ahorita lo tengo en el teléfono y no me ha bloqueado”, agregó.

