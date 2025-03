Juan Carlos Rey de Castro es un hombre de retos, así ha quedado demostrado en cada uno de los papeles donde lo hemos visto destacar, como cuando interpretó a Martín Seminario, un viudo con cuatro hijos en “Papá en apuros”. También lo disfrutamos derrochando energía, cantando y bailando en el espectáculo “Hombres a la plancha”.

Ahora nos sorprenderá en su rol de Cristóbal, un ejecutivo especialista en finanzas en la película “No te mueras por mí”, que se estrena este 3 de abril, donde comparte roles con Ximena Palomino.

PELÍCULA

“Cristóbal cree mucho en el amor, tiene las cosas claras en la vida. Es una persona que se presenta muy correcta, muy amable, con buen sentido del humor, detallista, y pasa por procesos bien complejos a lo largo de la película”, explica Juan Carlos sobre su personaje que, en sus términos “ha sido bastante retador”.

“He tenido mucha suerte porque me han tocado personajes bien distintos y eso trae retos nuevos; y no hay nada más bonito para un profesional de la actuación que seguirse retando, porque eso te permite explorar más cosas de la humanidad para poder prestarlas al personaje, de la humanidad en general y de tu propia humanidad”.

“No te mueras por mí”, nueva película peruana con Juan Carlos Rey de Castro y Ximena Palomino | Foto: Difusión

“No te mueras por mí” cuenta la historia de una relación tóxica entre un empresario exitoso y una estrella de reality. Quizás no muchos sepan que Juan Carlos, además de actor, es ingeniero industrial y empresario. Ha sabido mantener en paralelo ambas profesiones, y para la construcción de su personaje en la película, le sirvió bastante su visión empresarial.

AMOR

¿Pero en el lado sentimental, Juan Carlos ha vivido relaciones tóxicas? “En la adolescencia y cuando era adulto joven tuve un momento en el que sí me consideraba una persona muy absorbente”, confesó a OJO el actor de 38 años, quien actualmente está soltero y no busca el amor.

“En el amor, como muchas cosas en la vida, se tiene que tener claro hacia dónde vas, es como tu visión de vida; pero creo que el proceso de buscarlo no debe ser un proceso estresante, por eso es mejor no buscar, porque uno se estresa en la búsqueda. Cuando estás con buena energía, cuando estás haciendo las cosas bien, cuando estás con una sintonía en armonía, las cosas van llegando”, revela Juan Carlos, cuyo personaje de Cristóbal tiene de él lo romántico y detallista, dice.

(Foto: Britanie Arroyo)

“Cristóbal al inicio, es bastante detallista, romántico, esas cosas creo que me identificaban un poco. Yo me considero romántico, detallista, entregado en general. Cuando decido hacer algo creo que es todo o nada”, detalla Rey de Castro, resaltando que “una relación tóxica no es lo recomendable. Creo que todas las relaciones deben buscar constantemente evolucionar juntos, acompañarse, seguir creciendo”.

“Cuando alguien te interesa, y se da que tienes la oportunidad de iniciar algo, creo que fluir es lo más bonito, teniendo las cosas claras, tus límites saludables claros, teniendo tus valores, tu ética y tu esencia clara. Fluir bajo ese esquema está muy bien. Los encuentros casuales o cosas así nunca han sido parte de mi estilo. Si tengo algún vínculo con alguien tiene que venir desde el corazón, desde un lugar bonito”, afirma.

PATERNIDAD

Así como en el amor, en el trabajo Juan Carlos cuenta a OJO que es bastante apasionado. “De todo lo que hago, en el arte, en mi vida, sí creo que la pasión es algo que nos debería acompañar siempre, porque se refleja cuando hacemos algo con pasión, desde el corazón. Se refleja en el resultado”.

Lo que sí es prioridad para él en estos momentos es su familia. Juan Carlos acaba de ser papá y está disfrutando esta etapa al máximo, por ello ha decidido no comprometerse en proyectos laborales en México, país donde tuvo la oportunidad de participar en la primera temporada de la serie “Travesuras de la niña mala”, que está en la plataforma Vix.

“Con mi mánager hemos decidido que apenas yo esté listo para dedicarme un tiempo a México, voy para allá y retomo las audiciones. Para mí encontrar proyectos, desarrollarme en Perú, y felizmente se han dado oportunidades muy bonitas, era crucial porque para mí la presencia como papá es lo más importante en mi vida”.

TRABAJO

Hoy Juan Carlos está concentrado en sus proyectos profesionales en el Perú. Hizo dos temporadas exitosas del espectáculo “Hombres a la plancha”, cuyo elenco está de gira en provincia. Y esta semana se estrena la película “No te mueras por mí”,

Sobre este proyecto, Juan Carlos ha señalado que fue muy cómodo trabajar junto a Ximena Palomino, actriz con quien coincidió en México cuando él vivó allá, pero que recién conoció a profundidad en este proyecto que se grabó el 2023.

“Ha sido muy fácil (trabajar con Ximena) porque es una persona muy profesional, muy metódica. Estábamos muy sintonizados. La película, cuando la vean, tiene escenas retadoras y no hay nada más bonito que sentirse cómodo y en confianza cuando haces escenas retadoras. Para mí ha sido maravilloso trabajar con ella. Me parece que es una súper actriz y que va a llegar altísimo”.

Juan Carlos Rey de Castro no tiene dudas de lo que quiere y hasta dónde quiere llegar en lo personal, sentimental y profesional. “Tengo las ideas muy claras en mi vida en este momento, sobre dónde estoy, sobre qué busco y sobre qué cosas no busco”, afirma. Y estamos seguros que llegará muy lejos.