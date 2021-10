El conocido vidente Mossul habló sobre la reciente pedida de mano de Tilsa Lozano y se animó a dar su predicción respecto al futuro de la modelo con el boxeador Jackson Mora.

Para Mossul, el matrimonio entre Tilsa y Jackson apenas durará 3 años pues el vidente reveló que ella tiene un karma de un amor pasado. Todo haría indicar que sería por la relación que tuvo con Juan Manuel Vargas, pues ella fue acusada de ser la amante en dicho affaire por la pareja del futbolista, Blanca Rodríguez.

Tilsa Lozano estaría arrastrando una especie de maldición que no le permitiría ser feliz en el amor.

“A través de una mesada, pude observar que Tilsa tiene un karma en el amor, un daño, una brujería y eso no le permite ser 100% feliz en el amor. Puede estar feliz un tiempo pero luego viene el karma y la negatividad, esperemos que ella sane y se libere de esta mala racha”, señaló.

Mossul se animó a vaticinar cómo será la vida matrimonial de Tilsa Lozano con el boxeador. “En mis cartas me sale el as de copas, si hay matrimonio pero no ceo que la relación dure mucho tiempo, mínimo le doy 3 años para que ellos tengan una relación bonita”, contó.

Como se recuerda, hace unos meses, Mossul reveló que Blanca Rodríguez le hizo brujería a Tilsa Lozano. “Ellos sí se casan, pero lamentablemente ella tiene un trabajo de brujería que le hizo la mujer de ya sabes quién. Ella tiene un karma, tú sabes por qué, por el loco”, dijo Mossul el pasado mes de junio.