Por primera vez en el Perú, Juan Pablo Escobar, hoy conocido como Sebastián Marroquín, llegará a Lima para presentar “Una historia para no repetir”, una conferencia internacional en la que contará, desde su propia experiencia, cómo fue crecer siendo hijo de Pablo Escobar y vivir desde adentro las consecuencias de una historia marcada por el poder, el dinero y el narcotráfico.

La conferencia llega a Lima después de haber sido presentada en más de 40 países, con un mensaje de reflexión sobre la violencia, el narcotráfico, la familia y las decisiones que pueden marcar para siempre el destino de una persona. . Se presentará el miércoles 7 de octubre, a las 7:30 de la noche en el Auditorio Alfonso Ugarte (Paseo de la República 3530, San Isidro). Entradas en axessperu.com

A diferencia de quienes han interpretado o contado la historia de Pablo Escobar desde afuera, Marroquín no interpreta ni reconstruye esa historia: la vivió. Durante 90 minutos, compartirá experiencias personales sobre la vida junto a su padre, su infancia dentro de esa familia y las consecuencias que el mundo del narcotráfico tuvo en su entorno más cercano.

Su testimonio también cuestiona la imagen construida alrededor de Pablo Escobar por el cine, la televisión y la cultura popular, para mostrar una perspectiva que solo puede contar alguien que estuvo allí: la de su propio hijo, quien creció junto al hombre que se convirtió en uno de los nombres más conocidos del narcotráfico mundial.

Más que volver a contar la historia de Pablo Escobar, “Una historia para no repetir” plantea una pregunta de fondo: ¿cómo es crecer siendo hijo de Pablo Escobar y qué significa decidir romper con una historia familiar marcada por la violencia?

UN MENSAJE DE REFLEXIÓN

Sebastián Marroquín es arquitecto, diseñador industrial, escritor, productor audiovisual y conferencista internacional. Es autor de “Pablo Escobar, Mi Padre” y “Pablo Escobar In Fraganti”, publicados por Editorial Planeta, y ha desarrollado una trayectoria vinculada a la reflexión sobre la violencia, la reconciliación y la prevención de la narcocultura.

También participó en producciones audiovisuales como el documental “Pecados de mi Padre”, presentado por las Naciones Unidas en el marco del Día Internacional de la Paz, y “Escobar Exposed”, además de otros proyectos documentales relacionados con la historia de su familia. Su conferencia ha sido presentada ante públicos de distintos países, incluyendo universidades, empresas e instituciones.

Su propuesta parte de una experiencia personal poco común: haber crecido dentro de una de las familias más asociadas al narcotráfico y decidir construir una vida alejada de ese legado.

Con “Una historia para no repetir”, Marroquín busca convertir su testimonio en una advertencia sobre las consecuencias del poder, el dinero y la violencia, pero también en un mensaje sobre la posibilidad de elegir, cambiar y construir un camino distinto.