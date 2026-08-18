Se presentará el miércoles 7 de octubre, a las 7:30 de la noche en el Auditorio Alfonso Ugarte (Paseo de la República 3530, San Isidro). Entradas en axessperu.com
Se presentará el miércoles 7 de octubre, a las 7:30 de la noche en el Auditorio Alfonso Ugarte (Paseo de la República 3530, San Isidro). Entradas en axessperu.com

Por primera vez en el Perú, Juan Pablo Escobar, hoy conocido como Sebastián Marroquín, llegará a Lima para presentar “Una historia para no repetir”, una conferencia internacional en la que contará, desde su propia experiencia, cómo fue crecer siendo hijo de Pablo Escobar y vivir desde adentro las consecuencias de una historia marcada por el poder, el dinero y el narcotráfico.

La conferencia llega a Lima después de haber sido presentada en más de 40 países, con un mensaje de reflexión sobre la violencia, el narcotráfico, la familia y las decisiones que pueden marcar para siempre el destino de una persona. . Se presentará el miércoles 7 de octubre, a las 7:30 de la noche en el Auditorio Alfonso Ugarte (Paseo de la República 3530, San Isidro). Entradas en axessperu.com

A diferencia de quienes han interpretado o contado la historia de Pablo Escobar desde afuera, Marroquín no interpreta ni reconstruye esa historia: la vivió. Durante 90 minutos, compartirá experiencias personales sobre la vida junto a su padre, su infancia dentro de esa familia y las consecuencias que el mundo del narcotráfico tuvo en su entorno más cercano.

Su testimonio también cuestiona la imagen construida alrededor de Pablo Escobar por el cine, la televisión y la cultura popular, para mostrar una perspectiva que solo puede contar alguien que estuvo allí: la de su propio hijo, quien creció junto al hombre que se convirtió en uno de los nombres más conocidos del narcotráfico mundial.

Más que volver a contar la historia de Pablo Escobar, “Una historia para no repetir” plantea una pregunta de fondo: ¿cómo es crecer siendo hijo de Pablo Escobar y qué significa decidir romper con una historia familiar marcada por la violencia?

UN MENSAJE DE REFLEXIÓN

Sebastián Marroquín es arquitecto, diseñador industrial, escritor, productor audiovisual y conferencista internacional. Es autor de “Pablo Escobar, Mi Padre” y “Pablo Escobar In Fraganti”, publicados por Editorial Planeta, y ha desarrollado una trayectoria vinculada a la reflexión sobre la violencia, la reconciliación y la prevención de la narcocultura.

También participó en producciones audiovisuales como el documental “Pecados de mi Padre”, presentado por las Naciones Unidas en el marco del Día Internacional de la Paz, y “Escobar Exposed”, además de otros proyectos documentales relacionados con la historia de su familia. Su conferencia ha sido presentada ante públicos de distintos países, incluyendo universidades, empresas e instituciones.

Su propuesta parte de una experiencia personal poco común: haber crecido dentro de una de las familias más asociadas al narcotráfico y decidir construir una vida alejada de ese legado.

Con “Una historia para no repetir”, Marroquín busca convertir su testimonio en una advertencia sobre las consecuencias del poder, el dinero y la violencia, pero también en un mensaje sobre la posibilidad de elegir, cambiar y construir un camino distinto.

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