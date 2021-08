El actor Juan Pablo Medina se viene recuperando de la pérdida de una pierna, debido a una trombosis. A pesar del preocupante y lamentable sucesos, la figura de “La casa de la flores” se mantiene optimista y ya está pensando en su retorno a los escenarios y la actuación, de acuerdo a sus allegados.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo se encuentra el actor Juan Pablo Medina tras amputación de pierna

Los medios de comunicación mexicanos reportaron la triste noticia de que a Medina le amputaron una pierna por su condición médica. La estrella de 44 años se había sentido mal durante la grabación de una serie de televisión y fue llevado al hospital más cercano.

Entonces, al diagnosticarle la trombosis, los médicos decidieron amputarle una pierna para evitar que muriera por un choque séptico. Los seguidores del intérprete, de inmediato, se alertaron y pidieron más información, sobre todo oficial, del estado del talentoso actor estadounidense de origen mexicano.

“Nos dirigimos a ustedes para confirmarles que Juan Pablo Medina se encuentra estable y en recuperación, en compañía de sus seres queridos después de haber pasado por un estado crítico de salud”, informó la agencia que representa al actor.

El actor es conocido por sus interpretaciones en “La casa de la flores” y “Soy tu fan” (Foto: Juan Pablo Medina / Instagram)

¿CÓMO SERÁ EL RETORNO DE JUAN PABLO MEDINA A LA ACTUACIÓN?

El actor Juan Pablo Medina volverá a la actuación a través de una obra de teatro que, según estiman los responsables del proyecto, se estrenerá entre marzo y abril de 2022. La obra se llama “Historias de Fantasmas” y será producida por Óscar Uriel.

Medina protagonizará la historia de terror, según confirmó Uriel tras conversar con el actor, que se encuentra en recuperación luego de perder una pierna por la trombosis. El representante de Medina se encargó de dar el visto bueno para que el productor se comunicara con el actor.

“Desde un principio (...) pensamos en Chespi (como le dicen el actor en el medio), en Juan Pablo para el protagónico, y Chespi todo el tiempo nos aguantó, nos dijo ‘no, no, no, eso es una prioridad’, es un actor que está muy ocupado, que está haciendo series, y que le hacen muchos ofrecimientos, él me dijo ‘la obra de teatro es algo muy importante para mí’”, comentó Uriel.

El actor se viene recuperando de la amputación de su pierna y su entorno pide respetar su privacidad. (Foto: Juan Pablo Medina / Instagram)

¿CÓMO SE ENCUENTRA JUAN PABLO MEDINA DE SALUD?

Juan Pablo Medina se encuentra mejorando tras perder una pierna debido a una trombosis. El actor está en recuperación mientras recibe el apoyo de su familia, amigos, colegas y seguidores en redes sociales y otras plataformas.

Además, ya viene pensando en sus próximos proyectos, en sus propósitos para seguir adelante a pesar del terrible momento que vivió en un hospital. Según medios locales, también estaría consultando a expertos para obtener la mejor prótesis para seguir movilizándose.

Hace poco, el actor recibió una alegría por ser nominado al Premio Ariel por su trabajo en la película “El club de los idealistas”, que fue estrenada en 2020 y dirigida por Marcelo Tobar. En el filme, interpreta a Aranas.

Los médicos que lo atendieron tuvieron que amputarle la pierna para no poner en riesgo su vida. (Foto: Juan Pablo Medina / Instagram)

¿QUÉ ES LA TROMBOSIS?

De acuerdo a la Asociación Internación de la Trombosis, esta condición médica se da por una formación de un coágulo de sangre en una vena o arteria, generando un bloqueo de la circulación. Se puede dar de dos formas, una venosa profunda y un embolismo pulmonar.

