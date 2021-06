En medio de la batalla que hay entre los hermanos de la fallecida cantante Jenni Rivera y los hijos de la misma, el músico Juan Rivera realizó un video en redes sociales para aclarar ciertas dudas sobre su fortuna.

En su clip, el artista aclaró varios puntos en torno a la auditoría de las empresas que ha manejado su hermana Rosie Rivera, quien es la albacea de la herencia que dejó Jenni.

“Sí hay muchas broncas, pero no por la auditoría. A mí chéquenme lo que quieran, no hay ninguna bronca […] Le dije a mi familia: ‘si no quieren que hable, si no quieren que conteste cosas, entonces no digan cosas sobre mí”, explicó Juan Rivera al inicio de su clip.

Juan señaló lo que más le ha dolido en toda esta situación es que su familia no haya salido en su defensa al ser calificado de “vividor”.

“Mis sobrinos saben que nos dicen rateros. Ellos saben que no les he robado. Ellos no salen a decir ‘mi tío Juan nunca ha robado’”, dijo.

Además, Juan abordó el tema de la supuesta evaluación de 10 millones de dólares que le adjudicaron. “Para empezar, en mi cuenta bancaria no hay 10 millones, jamás los he visto”.

En ese sentido, él hizo un desglose de varias décadas atrás, en el que habló de las propiedades adquiridas, algunas con su propia licencia de bienes raíces y los préstamos que tuvo que solicitar, así como los 100,000 dólares que le regaló su difunta hermana para generar su propia fortuna.

“Jenni me dio $100,000. Me los dio para mi cumpleaños, pero no me dio a mí ‘nomás’. Ese año a todos les dio, a Rosie, Gustavo, Pedro, Lupe, a todos les dio, porque le fue muy bien a mi hermana y a todos nos apoyó para poner nuestros negocios”, contó.

Finalmente, Juan Rivera reveló que tiene pensado abandonar Jenni Enterprises. “Acabaré dos proyectos que tengo y me voy. Si me permiten seguir, quiero terminar un proyecto enorme que nadie jamás ha hecho”, concluyó.

