Juan Víctor volvió este viernes 10 de diciembre a buscar a su hija y según contó, una vez más, Andrea San Martín no le dejó ver a su hija de 3 años de edad.

Según contó Juan Víctor, llamó al abogado de Andrea San Martín para comunicarle que se apersonaba, pero cuando llegó le dijeron que no había nadie en el hogar.

“Bueno llegue, avisé al abogado, le dije que llega en 10 minutos y cuando estaba por recoger a mi hija, me dijeron que la nana había bajado a avisar que no había nadie en la casa, cuando yo había apreciado que estaba la camioneta adentro”, contó Juan Víctor.

Ante la insistencia, Juan Víctor logró que le digan que supuestamente Andrea San Martín estaba mal de salud, por lo que él se preocupó por la pequeña, ya que no habría habido nadie con quien se quede.

“Luego le pregunté a la seguridad si podía enviar a alguien a tocar la puerta porque yo tengo prohibido el permiso, entonces es ahí que me dicen que la señora está enferma y le van a llevar a mi hija. Entonces dije: ¿Quién va cuidar a mi hija? Ahí el abogado no me contestaba”.

Sobre los resultados de la cámara Gesell, Juan Víctor explicó lo que habría pasado según él. “El tema de la cámara gesell es lo que ellos hacen es un informe. Es lo que mi hija a declarado. Según yo ha habido una alineación paternal, ósea ha sido persuadida. Si escuchas el audio, se escucha que le dice a mi hija: si no te callas, no te llevo al baño. ¿Por qué le diría eso?”, sentenció.

