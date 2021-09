Juan Víctor Sánchez, expareja y padre de la segunda hija de Andrea San Martín, reveló que la modelo le exigió un aumento en el monto de la pensión alimenticia para la pequeña de 3 años de edad.

En declaraciones a programa ‘Amor y Fuego’, el expiloto de avión no quiso señalar cuánto es lo que pide la influencer, pero aclaró que no llegaron a un acuerdo.

“No se llegó a un acuerdo y no fue por mi parte (...) Sí un monto, no te voy a decir si quiere tanto (dinero), pero es algo que no es justo para alguien que está 14 días al mes con su hija”, comentó Sánchez.

Juan Victor recordó que él perdió su trabajo durante la pandemia y prefiere no referirse a montos para evitar un “cargamontón”.

“Perdí mi trabajo hace un tiempo, no puedo hablarte de montos, porque no quiero que vayan hacer un cargamontón, porque ya se ha visto antes hacia esta persona y no quiero que pase eso tampoco”, agregó.

Ex de Andrea San Martin sobre Sebastián Lizarzaburu | VIDEO: WILLAX TV

Juan Víctor arremete contra Sebastián Lizarzaburu

Juan Víctor explotó contra Sebastián Lizarzaburu y le exige que no exponga a su hija Lara, de 3 años, en redes sociales. Aparentemente, la gota que derramó el vaso fue cuando Andrea publicó el video de Sebastián enseñando a la pequeña Lara a bañarse.

“Que se dejen de estar exponiendo a mi hija; que se deje, su pareja (de exponerla) Su integridad física y mental se está viendo expuesta. Lo he conversado con psicólogos”, fue el misil que lanzó en comunicación telefónica con el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’.

“Mi hija tiene su padre y como padre no tolero ese tipo de actos, que la madre tolere, hay ciertas cosas que ella normaliza que yo no lo veo normal”, comentó.

