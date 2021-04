En diálogo con “Amor y fuego”, Juan Víctor Sánchez, expareja de Andrea San Martín, no solo lanzó varios dardos contra Sebastián Lizarzaburu sino también contra la madre de su hija.

Y es que desde hace varios días, Juan Víctor Sánchez viene enviando misteriosos mensajes en Instagram. “Se va... Bendito régimen”, señaló en un video junto a su pequeña hija.

Al ser consultado sobre sus visitas, el ex de Andrea San Martín reveló que la influencer le pidió firmar un régimen de visitas por la estabilidad emocional de su niña y de la hija de Sebastián Lizarzaburu.

“Lo que pasa es que ciertas personas preguntan por qué paso poco tiempo con (mi hija) y es porque me tengo que restringir a un régimen de visitas que yo no lo solicité, pero tuve que firmar porque me plantearon que estaban buscando la estabilidad de dos pequeñas”, explicó Juan Víctor Sánchez.

Según el ex de la ‘ojiverde’, el régimen de visitas no es malo, pero Andrea San Martín lo habría incumplido al llevarse a su hija de viaje:

“El régimen no es malo, lo que pasa es que se dieron ciertos viajes que tuvieron, chévere que compartan tiempo entre ellos, pero no sé si había necesidad que mi hija viaje, pero como que tres viajes seguidos, suficiente, creo. Ya yo he conversado con ella (Andrea) y le he dicho que la próxima vez, o sea, vea bien esos temas”, sentenció.

Fotos y videos: Instagram Juan Víctor | Instagram Andrea San Martín | Willax TV

TE PUEDE INTERESAR