La expareja de Andrea San Martín, Juan Víctor Sánchez, habló por primera vez con la prensa y lanzó varias indirectas contra la ‘ojiverde’ y contra Sebastián Lizarzaburu.

En diálogo con “Amor y fuego”, Juan Víctor Sánchez dejó entrever que fue “ninguneado” por la ‘ojiverde’: “Pero sí, en su momento a mí me ningunean... me piden que por favor evite postear ciertas cosas”.

Asimismo, Juan Víctor Sánchez indicó que no era necesario que su hija viaje con Andrea San Martín, su hermana y Sebastián Lizarzaburu: “Se dieron ciertos viajes que tuvieron... chévere que compartan tiempo entre ellos, pero no sé si había necesidad que mi hija viaje pero...”, señaló.

Respecto a los rumores de que Andrea San Martín habría retomado su relación con Sebastián Lizarzaburu, Juan Víctor Sánchez aseguró que no le molesta:

“Lo que ellos puedan tener o no... es decisión de ellos. Si están en una relación o algo, ellos lo saben, no quiero que lo entiendas como que tiene algo que ver con que han hecho algo, o algo por el estilo, por qué voy a postear las cosas que posteo en mis redes sociales, no tiene nada que ver con mi vida”, expresó.

Fotos y videos: Instagram Juan Víctor | Instagram Andrea San Martín | Instagram Sebastián Lizarzaburu | Willax TV

TE PUEDE INTERESAR