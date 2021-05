La expareja de Andrea San Martín, Juan Víctor Sánchez, continúa lanzando misteriosos mensajes a través de su cuenta de Instagram tras las polémicas declaraciones que hizo contra la ‘ojiverde’ y Sebastián Lizarzaburu en “Amor y fuego”.

En las historias de Instagram, Juan Víctor Sánchez compartió un video de su hija mientras estaba en clases. “Día dos de clases! Lara avanza rápido, sus hermanos la adelantan!”.

Lo que llamó la atención fue que poco después, ante las preguntas de algunos usuarios, Juan Víctor Sánchez aprovechó para revelar que él paga las clases de su hija.

“Buenas noches! A quienes necesitan el dato de la profesora que tiene Lara... le consulté a la miss si podía compartir su nro de teléfono... pero me dijo que ya no tenía tiempo para brindar más clases presenciales... No es canje porsiak... no vivo de eso”, escribió la expareja de Andrea San Martín.

Pero eso no fue todo, ya que Juan Víctor aseguró que él es el “sustento” de la casa: “Tengo que asumir yo el pago de la gorda porque yo soy el sustento de esta casa! Besitos!!”.

