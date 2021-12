El padre de la hija menor de Andrea San Martín, Juan Víctor Sánchez, reveló que Sebastián Lizarzaburu tenía impedimento de salida del país por devengados de alimentos; sin embargo, la ‘ojiverde’ firmó un documento para eliminar esta medida.

En entrevista con el programa “Amor y fuego”, Juan Víctor Sánchez contó la influencer y el ‘hombre roca’ todavía tenían problemas con los pagos de la pensión de alimentos cuando estaban reconciliándose.

“No puedo asegurar que de repente él no no puede estar aportando o algo por el estilo, lo que sí me ha mencionado en algún momento una de las nanas es que cuando ella le reclamó que por qué no le estaba pasando pensión de esos meses, pero ellos ya tenían algo, ya estaban en conversaciones, entonces la nana me comentó: no, pero él le hizo un coqueteo y ella se olvidó del tema de las pensiones”, relató.

En ese sentido, Juan Víctor Sánchez informó que, debido al proceso de pensión de alimentos, el Poder Judicial ordenó impedimento de salida del país para Sebastián Lizarzaburu:

“No sé si sea pertinente decirlo o no, pero ellos tenían un impedimento de salida del país a él (por devengados)”, explicó Juan Víctor Sánchez.

No obstante, cuando Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu se reconciliaron, la ‘ojiverde’ habría firmado un documento declarando que el ‘hombre roca’ pagó los devengados: “Ellos firmaron un documento en el cual ella dijo que ya le habían pagado el total de los devengados para poder levantar el impedimento de salida y poder irse de viaje”.

Juan Víctor expresó su deseo de que Sebastián Lizarzaburu realmente haya pagado lo que debía: “No sé, debe ser verdad, ojalá”, dijo.

