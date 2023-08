El renombrado artista Juanes ha sorprendido a sus seguidores al compartir una profunda reflexión en su cuenta de Instagram. En una publicación que incluye una fotografía en blanco y negro en la que se le ve sentado en el césped, el cantante colombiano se sinceró acerca de su batalla contra la depresión, una lucha que ha abrazado en silencio durante años y que finalmente decidió hacer pública.

“Han pasado muchos años para poder escribir esto”, comienza el mensaje que acompaña a la imagen. En este revelador texto, Juanes aborda su experiencia personal con la depresión y cómo esta enfermedad ha sido una constante en su vida, moldeando su perspectiva y enseñándole la importancia crucial de cuidar la salud mental.

“Sentirme vulnerable me hace más fuerte. Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni un débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano”, inicia el texto.

El artista colombiano señaló que todas las personas atraviesan sus propias dificultades a lo largo de su vida, “una cruz, una pena personal, un dolor o una frustración”.

“Pasamos toda una vida pensando que seremos felices cuando tengamos esto, que seremos felices cuando tengamos aquello, pero cuando llega ese ‘aquello’, tampoco somos felices”, expresó el artista.

El relato de Juanes se adentra en la naturaleza de la felicidad y cómo a menudo perseguimos metas materiales pensando que estas nos brindarán la plenitud que anhelamos. El artista también compartió un episodio doloroso de su pasado, un momento hace 13 años cuando estaba en la cima de su carrera y sintió un agotamiento abrumador que lo llevo a descuidar momentos con sus hijos.

“Había trabajado tanto durante los últimos 10 años que había perdido momentos clave con mis hijos, había dejado de lado mi cuidado personal por dar gusto al resto del mundo, lo peor es que yo fui el único culpable”, relató.

El afamado intérprete confesó que ignoró su cansancio y no darse tiempo para un descanso, terminó sufriendo un colapso nervioso que detuvo su ritmo de vida. Además, señaló que buscó refugio en el alcohol, pero llegó al punto de odiar tener que presentarse y verse a su reflejo.

“Afortunadamente, nunca es demasiado tarde para hablar con alguien sobre un problema. Y eso fue lo que hice”, indicó el cantante.

Todos podemos sufrir de depresión, y hablar de ello es una buena manera de empezar a combatir una enfermedad silenciosa y poderosa que puede acabar con vidas”, indicó. “Hoy puedo escribir estas palabras después de muchos años y muchas tristezas, y comparto mi historia contigo. Logré salir adelante. Me repuse internamente. No he vencido aún la depresión, pero la manejo mucho mejor. Y puedo decir que soy más feliz y exitoso que nunca antes en mi vida”, finalizó Juanes.





