Julián Zucchi no se quedó callado y respondió a las acusaciones de su expareja Yiddá Eslava, quien lo acusó de haberle sido infiel durante un viaje a Argentina y por eso motivo decidieron terminar su relación.

Las declaraciones de Yiddá Eslava llegan luego de que el padre de sus hijos oficializara su relación con la reportera del programa ‘Magaly Tv La Firme’, Priscila Mateo con quien protagonizó un apasionado beso en una fiesta y, según el argentino estarían en salidas desde hace un mes.

Julián Zucchi responde a Yiddá Eslava

Julián Zucchi se pronunció frente a las cámaras de ‘Magaly Tv’ y contó detalles de su separación con Yiddá Eslava. “ Nosotros veníamos en crisis, siempre fui yo quien promoví el ir a terapia de pareja para solucionar ciertos temas que veníamos teniendo en los últimos años (...) Primero Yiddá me termina a mi, me pide terminar la relación o pedirnos un tiempo, después hubo otra ruptura ”, contó el exchico reality.

En ese sentido, el protagonista de “Sí mi amor” reveló que fue a Argentina a visitar a una amiga suya en medio de su separación. Sin embargo, Yiddá habría sospechado de una presunta infidelidad. “ La condición para seguir juntos era volver a la psicóloga y ella no quiso, y ahí es donde yo me voy a Argentina para pensar como hacer mi nueva vida, en ese momento yo pude ni siquiera tener una infidelidad, solo verme con una amiga y eso puede ser interpretado de otra forma, son versiones distintas ”, agregó.

Julián Zucchi: “Ella tenía mi GPS”

“ Yo en ese momento fui a conversar con una amiga y fui a su casa (...) Ella (Yiddá) tenía mi GPS y seguía mi GPS y sabía en que lugar yo estaba ”, confesó el actor. Además, aseguró solo Yiddá Eslava tenía su ubicación y no él no la de ella. “ Yo no tenía el de ella (GPS) (...) yo creo que simplemente teníamos el compartido en familia y por eso ella sabía dónde estaba ”, explicó.

Tras sus declaraciones, Magaly Medina cuestionó la aparente desconfianza que existía en la relación, pues según contó la ‘Urraca’, el exintegrante de ‘Combate’ confesó que conversaba con su amiga a través de chat en modo ‘efímero’ para que Yiddá Eslava no se diera cuenta.

Julián Zucchi revela cuando terminó la amistad con Yiddá

“ Cuando yo festejo mi cumpleaños de 40 años, ella (Yiddá) ya había conocido a su pareja y mi amiga Sandra de parchis viene a mi cumpleaños y eso generó un problema ”, relata Julián. Luego es consultado sobre la reacción de su expareja, pues en ese momento ya no tenía una relación con la madre de sus hijos.

“ Algo le molestó de esa invitación y obviamente ahí empezó a cambiar esta relación de amistad que teníamo s ”, explicó.





