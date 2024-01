Julián Zucchi se refirió al difícil proceso de separación con Yiddá Eslava. El exchico reality confesó que ya no dormía con la madre de sus hijos, además, buscó ayuda psicológica para que sus dos hijos puedan comprender la ruptura.

“ ¿Qué me hizo hablar con la terapeuta? Cuando vio que yo deje de dormir en la cama con Yiddá, para mí fue como que ‘no pasa nada porque estabamos en la misma casa’, me fui al piso de arriba, pero (mi hijo) se dio cuenta que ya no dormía con la mamá y dije él se esta dando cuenta que algo esta cambiando ”, manifestó en una entrevista con Renzo Schuller.

En ese sentido, el actor dijo que sus hijos comprendieron su separación gracias a la ayuda profesional. “ Hablé con la psicóloga y ella nos ayudó a manejar la situación, y hoy los dos entiende que esta la casa de papá, la casa de mamá y la casa de Argentina ”, agregó.

Yiddá Eslava anuncia nuevo galán tras separación con Julián Zucchi

Yiddá Eslava anunció que está saliendo con alguien luego de separarse de Julián Zucchi tras 11 año de relación. La actriz dijo que no cree en los lutos y actualmente está feliz.

“Él no guarda luto, yo tampoco lo guardo por si acaso. No creo en los lutos porque siento que es una huachafada, es un momento de tiempo nulo para decir: ‘¿Volvemos o no?’. En nuestro caso no porque tenemos las cosas clarísimos, no sentimos que el luto sea necesario”, expresó Eslava.

Asimismo, la exchica reality fue consultada por la identidad de su nuevo galán, sin embargo, indicó que prefiere mantenerlo en privado pero añadió que no es del medio.

“Quiero mantenerlo bajo mi privacidad, no quiero exponerlo. Pero sí estoy saliendo con alguien, estoy súper feliz, no es del medio. Julián todavía no sabe, ahora le contaré porque esto va a salir jajaja. Estamos conociéndonos (...) Me daría gusto que (Julián) tenga a alguien”, añadió.

