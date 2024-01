En la última edición de Amor y Fuego, Julián Zucchi decidió romper su silencio y hablar de la nueva pareja de Yiddá Eslava, pues ella declaró abiertamente haber comenzado una nueva relación romántica con un misterioso caballero.

“No lo conozco, no sé quién es. Hablamos todos los días, pero nunca me contó”, empezó contando el excombatiente a las cámaras del programa de Willax.

Durante la entrevista, Julián Zucchi demostró que aún se preocupa por la felicidad de su expareja y, por ese motivo, lanzó una advertencia a la nueva pareja de la también actriz.

“Lo único que quiero es que este hombre sea un gran hombre y confío en Yiddá porque es una mujer inteligente. Confío que si ella lo dijo es porque este hombre vale la pena”, expresó el argentino

Luego continuó con: “y eso espero que la haga muy feliz, si no lo mato… cuando me enojo, me enojo, así que no la haga sufrir”.