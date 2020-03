¡No se calló nada! La periodista Juliana Oxenford no tuvo reparos en pronunciarse sobre el último acontecimiento que ha remecido las redes sociales. Y es que recordemos que la conductora Milagros Leiva fue intervenida por agentes policiales en la vía pública en pleno Estado de Emergencia en el país.

Según la información que se deja ver en el video publicado en la cuenta de Instagram de Rodrigo González, quien se encargó de difundirlo, la exfigura de ATV habría estado transitando con su automóvil en pleno toque de queda, sin embargo señala que se encontraba trabajando y que posee permiso para transitar.

"Yo no me equivoco, yo tengo permiso para transitar. ¿Cómo no me voy a querer estacionar? Señorita, yo conozco la ley, solo estoy trabajando para mi país, igual como tú”, manifestó Milagros indignada.

Frente a este acontecimiento, la hija de Marcelo Oxenford, quien ha tenido marcadas diferencias con Leiva, no tardó en arremeter contra ella.

“¿Se puede esperar menos de una mujer que invita a toda la fauna de la política a su matrimonio? ¿Qué pagó a un prófugo de la justicia? ¿Que difamó más de una vez por denuncias que no pudo demostrar que eran ciertas?”, publicó Juliana en su cuenta de Facebook.

Asimismo señala que si le siguen dando pantalla a la periodista es porque tiene contactos de poder.

“Desgraciadamente le siguen dando tribuna porque eso sí, se maneja muy bien con las esferas del poder. No te preocupes, yo estoy hecha de otra madera y no he construido mi carrera en función a mentiras y puñales a mis colegas”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Milagros Leiva intervenida - Ojo