Juliana Oxenford realizó una conferencia de prensa a puertas de regresar a la conducción de ATV y la periodista fue consultada sobre sus colegas Beto Ortiz y Augusto Thorndike, actuales figuras de Willax TV.

En referencia a Beto Ortiz, la mujer de prensa indicó que tuvo una relación cordial con su colega cuando ambos eran presentadores en Latina, pero actualmente no tiene algún tipo de cordialidad porque él la ofendió al calificarla de ‘terruca’.

“Beto vive odiando a la gente y viene haciendo añicos. Su negocio es ese, odiar, ser odiado, fungir de víctima, terruquiar a todo mundo, y siempre cae bien parado porque nadie lo termina de demandar. La otra vez me dijeron: ‘A ti te ha dicho que eres una terruca’. Yo no voy a perder tiempo y tampoco plata, a él seguro que la derecha ‘achorada’ le podría poner 50 mil abogados para taparle algunas cochinadas, pero a mí no, yo vivo de mi trabajo”, señaló Oxenford.

“No me voy a palear, no valdría la pena. Con Beto yo tuve una relación cordial en Latina, nos reíamos, conversábamos, pero en este medio no sabes quién es tu amigo o compañero y quien no, por eso soy de pocos amigos”, añadió.

Finalmente, la conductora de “Al estilo Juliana” se refirió a Augusto Thorndike y solo tuvo buenos comentarios sobre su colega.

“En este país te renuevas cada cierto tiempo, reflotas o resurges... Augusto Thorndike trabajó conmigo en ‘Hildebrant’ y es un excelente cronista y reportero. De hecho, coincido con él en un montón de cosas, ahora último no lo veo porque siento que no tenemos nada en común, sin embargo, le tengo cariño, entiendo que es el que más se cuida en el formato Willax TV, el que está actuando de manera más responsable”, concluyó.

