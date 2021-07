Juliana Oxenford, quien fue duramente criticada durante la segunda vuelta electoral ante un supuesto apoyo a Pedro Castillo, aseguró que quedó muy sorprendida al conocer que Pedro Castillo nombró a Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros.

“Lo que ha sucedido hoy, la verdad es que nos ha generado una sorpresa terrible, terrible por lo que representa este señor, Guido Bellido”, dijo le periodista durante el programa Al estilo Juliana.

Asimismo, Juliana Oxenford también quedó en ‘shock’ por el trato que recibió la prensa en la juramentación de los ministros: “Me parece que este es un hecho sin precedentes ¿no? que la prensa no pueda estar en el mismo espacio donde van a juramentar los ministros (...) es extrañísimo”.

“La manera creo yo, es una opinión muy personal, de ningunear el trabajo de la prensa, está más que claro con lo que tú estás narrando, cómo han colocado estas rejas para que ni siquiera se puedan acercar a la puerta principal”, afirmó.

Bellido es un “impresentable”

Minutos después, Juliana Oxenford cuestionó que Guido Bellido sea el nuevo premier y se defendió de las críticas que ha recibido por supuestamente apoyar a Pedro Castillo: “Quien juramentó fue este impresentable que es Guido Bellido, la mano de Cerrón se impuso, el poder de Cerrón, con su marxismo, con su leninismo, se impuso. Algunos dicen, sobre todo en redes sociales, ‘pero ahí están pues, los incrédulos, los que se dejaron convencer por el discurso democrático de Castillo’, no se trata de eso, en el caso de los periodistas teníamos que mostrar y lo seguiremos haciendo, nos guste o no, a ambas partes, sobre todo en una segunda vuelta tan polarizada como aquella que protagonizaron Castillo y Fujimori”.

“Aquellos que votaron por Castillo y que ahora mismo están cuestionando y aquellos que abiertamente dijeron yo quiero estar con Castillo -porque no es pecado estar con Castillo, como tampoco es pecado estar con Fujimori, como tampoco es pecado quienes hemos querido estar en el centro, por más de que no apoyar a Keiko Fujimori nos ha convertido prácticamente en comunistas, terroristas- cuestionar y vigilar. Ahora el congreso de la República tiene una tremenda responsabilidad”, agregó.

Según la periodista, con este nuevo gabinete “hay que tener mucho cuidado, hay que estar vigilantes ahora más que nunca”.

En ese sentido, Juliana Oxenford insistió en que no tomó partido por ningún candidato y aseguró que su trabajo fue neutral, aunque muchos opinen lo contrario: “Por eso la importancia de no tomar partido, la importancia de siempre, desde la prensa, mantenernos como esa mirada fiscalizadora, por supuesto que sí. Se nos cuestiona, no solamente a mí sino a varios periodistas que tuvimos una postura neutral, aunque algunos digan tú te pusiste el sombrero, neutral finalmente y doy fe con el programa”.

