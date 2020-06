La periodista Juliana Oxenford denunció que luego de que su cuenta de Twitter −donde tenía más de 2 millones de seguidores− fuera hackeada tuvo que abrir una nueva; sin embargo, volvieron a hackearla.

“El fin de semana un grupo de delincuentes hackeó mi cuenta de Twitter, donde claramente de todas las redes sociales, es donde tengo una participación en cuanto a crítica, opinión más activa. Me bloquearon, me sacaron, me expectoraron de Twitter, tuve que crear una nueva cuenta, y ayer que anuncié que tenía una nueva cuenta, logré tener 10 mil seguidores en dos horas, y ahora solo tengo 953, más de 24 horas después”, dijo la conductora de “Al estilo de Juliana” de ATV.

La periodista de televisión contó que no solo han intentado hackear su Twitter, sino también sus otras redes sociales e incluso su teléfono personal y el de su casa.

"Dos veces me van hackeando y lo van a seguir haciendo porque la idea es anularme de todas las redes sociales (...)Han tratado de violentar mi Facebook, mi Instagram, mi correo electrónico personal, están entrando a mi teléfono personal, al de mi casa y no lo voy a permitir”, añadió.

Para Juliana los responsables del hackeo de su cuenta de Twitter no son la comunidad cibernética “La Beba Army”, sino gente muy poderosa que quiere silenciarla.

“Aquí hay gente poderosa y más, no sé quiénes, aquí hay un trasfondo político. (…) Ando cautelosa sobre todo por mi familia, no me van a silenciar, voy a ir hasta el último”, agregó.

