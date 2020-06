Juliana Oxenford se pronunció tras haber sido hackeada en su cuenta de Twitter. Y es que la periodista también denunció que el grupo de cibernautas quisieron ingresar a su cuenta de Facebook y correo personal.

Frente a este hecho, la presentadora tuvo que verse en la necesidad de crearse una nueva cuenta en la mencionada red social. "No me van a silenciar. Sí, han hackeado mi twitter y han desaparecido mi cuenta oficial. Lo mismo quisieron hacer con mi facebook y correo electrónico. Estos delincuentes tienen que saber que no me van a callar”, manifestó.

Asimismo, la hija del actor Marcelo Oxenford, también agradeció todas las muestras de cariño que ha recibido tras la denuncia sobre el hackeo.

"Aprovechan mi ausencia para celebrar, para acusarme usando videos editados de situaciones que no se ajustan a la verdad. Solitos se evidencian los delincuentes. Recuperaré mi cuenta y mis millones de seguidores. Por suerte hay mucha gente decente por aquí ", expresó.

TE PUEDE INTERESAR