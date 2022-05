La periodista Juliana Oxenford causó polémica durante las elecciones presidenciales del año 2021 debido a un presunto apoyo al entonces candidato Pedro Castillo. Sin embargo, esta vez decidió aclarar que nunca estuvo del lado del actual presidente de la República.

En diálogo con el diario Trome, Juliana Oxenford aseguró que Pedro Castillo “nunca se presentó como una persona, digamos, que se aferraba o abrazaba el ideario de Perú Libre, que efectivamente es una oda al comunismo”. En ese sentido, la periodista descartó haberle “hecho el juego” al candidato de Perú Libre.

“En ese entonces ni siquiera aparecía en las encuestas, olvídate. Ni siquiera era un tema para preocuparse, pero sí le toqué el tema de hecho de lo que tenía que ver con la ideología de Vladimir Cerrón, pero también existía el riesgo de que se apartara una vez que entrara a Palacio de Gobierno”, afirmó.

Según Juliana Oxenford, fue 100% objetiva y su ‘corazoncito’ no tuvo nada que ver en su postura: “(No apostaba) por ninguno, de hecho lo dije abiertamente. Yo no voté, pero dije: ‘Yo votaría en blanco’”.

En ese sentido, Juliana Oxenford dijo que es ‘antitodo’ en la política: “Sí, soy antifujimorista, soy antiaprista, soy antitoledista, soy antihumalista, soy anti Perú Libre. Yo soy antitodo. Me siento más tranquila siendo antitodo sin que esto represente ¡ojo! el hecho de que mañana no pueda conversar con alguien con quien no comulgo y lo manifiesto abiertamente”.

Asimismo, la periodista aseguró que no tiene sentido llamarla “caviar” porque no es de derecha ni de izquierda, y tampoco vive con lujos: “Es que no sé exactamente a qué se refieren cuando hablan de ‘caviar’. Si ser ‘caviar’ significa formar parte de un grupo de izquierda o tener un pensamiento ligado a la izquierda y vivir como rico, uno, pienso que tú puedes ser de izquierda o derecha y vivir como te dé la gana en la medida que esto sea honesto. Y si ‘caviar’ es ser de izquierda y tener una vida de lujos, pues no tengo vida de lujos porque no me alcanza la plata y porque además no me gustan los lujos, me gusta vivir tranquila. Y dos, porque tampoco soy de izquierda, soy de centro”.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Aldo Miyashiro: mira los momentos más polémicos del conductor en la televisión peruana

Hace algunos días el conductor de televisión, Aldo Miyashiro, casi se va a las manos con un jugador rival luego de que este le aplicara un codazo en el rostro mientras jugaba un partido de futbol con sus compañeros del programa La banda del Chino. En el siguiente video, recordamos algunos momentos tensos que paso el popular "chino" en la televisión peruana