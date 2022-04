El último lunes durante el programa “Al estilo Juliana”, la periodista Juliana Oxenford tuvo como invitado a Guido Bellido, quien habló sobre la coyuntura política de las últimas semanas. Lejos de la controversia, el congresista de Perú Libre no se despidió del programa sin antes soltar una de sus irónicas respuestas que incomodó a la conductora.

A poco de terminar el programa, Juliana Oxenford le preguntó a Guido Bellido sobre su relación con la presidenta del Congreso. “Con Maria del Carmen Alva, la presidenta de la junta directiva, lo hemos visto abrazado, muy cercano y ahora está pidiendo su renuncia”, consultó la periodista.

“¿Usted se ha puesto celosa?”, respondió Guido Bellido. “¿Quién? ¿de usted?”, replicó Oxenford. “Porque me dice que me ha visto abrazado, por qué me está reclamando eso”, añadió el congresista de Perú Libre.

Lejos de responder de mala manera, Juliana Oxenford resaltó que esta irónica respuesta es algo clásico del expremier. Además, aclaró que si bien “le vacila” su humor, no aprueba su trabajo ni el del “grupo que representa”.

“A mí me parece muy gracioso que sabe, en eso es muy hábil, en qué momento le acabo de decir faltan cincuenta segundos para que acabe la entrevista y no va a dejar que esto concluya sin antes no mandar sus frasecitas con su toque de humor, cosa que hasta ahora me vacila a pesar de que su trabajo no me vacila ni el del grupo al que representa”, precisó la periodista.

Juliana Oxenford le responde a Guido Bellido tras irónica broma.

Ante esto, con una sonrisa en el rostro, Guido Bellido respondió que le agradaba “que le vacile” su humor a la periodista de “Al estilo Juliana”.

