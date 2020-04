Juliana Oxenford no dudó en expresar su alegría por el rating que obtiene su programa en ATV. Inclusive agradeció a Magaly Medina por sus últimas declaraciones donde aseguró que la periodista “era una loca que quería mucho”.

“Magaly es súper buena onda, honesta, te dice las cosas en la cara. Me trató con mucho cariño desde que entré al canal y con respeto. En Latina coincidíamos y hablábamos de vez en cuando. No nos vemos mucho porque cada una está en lo suyo, pero cuando nos cruzamos es amorosa", manifestó.

Asimismo, la popular presentadora asegura que valora el hecho que la ‘Urraca’ sea directa y honesta, ya que hace hincapié que en el medios de comunicación prima mucho la hipocresía.

“No la conozco a profundidad, pero puedo decirte que es de las personas que te dicen las cosas en la cara, si no le gusta algo te lo hace saber, cero hipocresía y eso es algo que valoro mucho porque la TV tiene gente muy hipócrita y ‘puñalera’. Por suerte no me puedo quejar de los grandes amigos que tengo: Mónica Delta, Giovanna Díaz y otros que no son íntimos, pero que respeto mucho y siempre ha habido amabilidad”, confirmó.

Por otro lado, Juliana expresó su agradecimiento a todos los televidentes por hacer que su programa lidere con el rating en su horario.

“Estoy contenta, liderar todos los días el prime time, con un programa periodístico, era algo impensable, mas aún en un canal acostumbrado al entretenimiento. Es lo que quería hacer, crear contenidos de acuerdo a mi mirada del periodismo con entrevistas y comentarios de opinión”, afirmó a Trome.

