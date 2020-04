El video que publicó la periodista Magaly Medina donde se atreve a hablar un poco de su físico y se dirige de alguna u otra forma a sus detractores, ha causado furor en las redes sociales. Y es que diferentes figuras del medio se pronunciaron al respecto, unos apoyando y otros criticando.

“Soy alucinada, diagnosticada desde hace algunos meses. Al parecer me creo que estoy más buena que el pan. Todo el mundo me dice que no, pero yo no me la creo. Hace unos días me llamaron unas amigas para decir: ‘no es para tanto’, pero no, envidiosas”, se le escucha decir a Magaly.

Frente a estas palabras, la exconductora de “Válgame”, Janet Barboza, no pudo evitar comentar sobre el tema y aprovechó para enviarle su ‘chiquita’ a la presentadora. “Más que pan, parece una torreja”, escribió como respuesta a las palabras de la presentadora de ATV.

Asimismo, Janet no dudó en responder a los cibernautas que la criticaron: “Las personas acomplejadas como ella, que se sienten superiores en su imaginación siendo despectiva con los demás, por su peso, origen o simplemente por su nivel económico, no tienen mi respeto. ¿Acaso olvidaron como se burló de Yahaira por comprar muebles en Villa el Salvador?”, mencionó.

El comentario de la popular ‘Rulitos’ fue hecho en Twitter como respuesta a una nota que hizo Diario Ojo. Muchos usuarios tildaron de “celosa” a la pareja de Miguel Bayona.

“Que fea su respuesta, aprendan a respetarse mutuamente”,"Bien rulitos ya ganaste tu portada para que puedas subsistir", “Qué buen ejemplo das a las mujeres”, son algunos de los comentarios.

