¡No se calla nada! La periodista Juliana Oxenford se pronunció en sus redes sociales tras las declaraciones hechas por Milagros Leiva, donde aseguraba que no recordaba una entrevista memorable de Oxenford.

A través de su cuenta de Twitter, Juliana contestó a su colega y aseguró que “ella no es mezquina” y que sí recuerda su trabajo.

La hija del reconocido actor Marcelo Oxenford, le recordó a Leiva la vez que aceptó haber pagado 30 mil dólares para acceder a una entrevista exclusiva con Martín Belaunde Lossio.

“Pues yo no soy mezquina y reconozco que recuerdo alguno de sus titulares. Por ejemplo: ‘periodista paga $30 mil dólares a prófugo de la justicia’”, escribió Oxenford.

Pues yo no soy mezquina y reconozco que recuerdo alguno de sus titulares. Por ejemplo: “periodista paga $30 mil dólares a prófugo de la justicia”. https://t.co/4psDaT46Ie — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) January 17, 2020

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO MILAGROS LEIVA?

Esta semana, Juliana Oxenford aclaró que no es el “serrucho” de Milagros Leiva en ATV y dejó en claro su poca afinidad por su colega.

Frente a esto, Milagros salió a defenderse y le restó importancia a la trayectoria de Juliana y señaló que para ella “no es un referente periodístico”.

“No recuerdo una entrevista memorable de Juliana. No la sigo... Me parece una chica guapísima, pero ella nunca ha estado en mis referentes periodísticos. No recuerdo los titulares de Juliana”, acotó.

