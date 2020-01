Juliana Oxenford recorre las instalaciones de ATV como lo hizo cuando tenía 18 años y quería ser reportera, buscando la noticia en la calle, soñando con una carrera en prensa escrita o radial.

Sin embargo, la vida, que suele ser caprichosa, la llevó por el camino de la televisión y se convirtió en uno de los rostros más populares de la pantalla chica.

Y, siguiendo las idas y venidas de esta profesión, la periodista ha regresado al canal ATV para conducir "Al estilo Juliana", programa que arranca el próximo lunes a las 7 p.m.

“Yo me hago cargo de lo que digo”, cuenta Juliana Oxenford, al hablar de su estilo directo, en las instalaciones de su casa de siempre.

Cuando le preguntan sobre los feminicidios que, empezando el año, nos recuerdan que el país necesita una medida urgente para reaccionar ante tanta violencia, la periodista lanza, a la primera, una oración contundente: “Que el gobierno se ponga las pilas y deje de huev... Perdón por la expresión, pero ese es un tema de salud mental. (...) Debemos de tener una política que nos dé resultados”. Al estilo de Juliana.

Habla de Milagros Leiva

Tras las especulaciones sobre su salida de Latina, Juliana contó que trabajó hasta el 31 de diciembre y que se fue en los mejores términos al decidir emprender el nuevo proyecto en ATV.

“Lo hablé con anticipación, hasta me hicieron despedidas. Todo bien, como deben terminar las relaciones. ¿En los mejores términos? Efectivamente. Terminas y mantienes una relación simpática y buena onda por los hijos, en este caso: el público. La vida da muchas vueltas. Me parece mezquino, incluso, irte hablando mal de un canal, cuando siempre me han dado la absoluta libertad para ser quien soy, que no es fácil”, contó Oxenford.

Y sobre la salida de Milagros Leiva de ATV, la periodista comentó que “nadie serrucha a nadie en la vida, salvo que se quiera dejar serruchar. No, no. Ella estaba en un programa en la mañana, no conozco bien las razones de la salida, qué fue lo que pasó. Pero que siga en lo suyo. Todo bien. No la conozco mucho. Colegas, nada más”.

“No es una competencia en cuanto a contenido”, dijo Juliana Oxenford sobre el compartir horario con “Esto es guerra” en América.

“Me gustaría tener en mi programa a Urresti, Yeni Vilcatoma, Bartra, Kenji”, dijo Juliana. britanie arroyo