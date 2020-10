La periodista Juliana Oxenford se refirió en la última edición de su programa sobre las críticas que ha recibido su familia en los últimos meses por parte de personas que -dijo- intentan desacreditarla de muchas maneras.

La conductora de TV contó sobre el trabajo que realizó su padre, Marcelo Oxenford, para la municipalidad de La Molina, hecho que desacreditó a penas se hizo pública la información.

“Mi padre, con el que no tengo ninguna relación, hizo un trabajo para La Molina. Me pareció pésimo porque se dio en plena pandemia. No se metan con mi familia. Yo no tengo hermanos corruptos e indecentes. No tengo una madre indecente. Ni un padre indecente, con el que no tengo una relación, pero no es un mafioso”, exclamó.

Juliana Oxenford se refiere a su familia

“Él brindó un trabajo, que le parece mal a la mayoría, a mí también. Ni siquiera debió aceptar. Para que vean que no tengo nada que ver, el señor Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina, me odia a tal punto de que no me ha querido dar ni una sola entrevista", expresó Juliana.

Como se recuerda, Marcelo Oxenford fue contratado por la Municipalidad de La Molina para que cuente cuentos; sin embargo, fue cuestionado por el gran monto de remuneración que recibió como paga.