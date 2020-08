La periodista Juliana Oxenford se refirió al escándalo protagonizado por su papá Marcelo Oxenford de quien se sabe cobraba 13 mil soles mensuales por leer cuentos como contrato con la Municipalidad de La Molina.

En su noticiero de ATV, Juliana Oxenford se pronunció, calificándolo como un escándalo, pues no le parece que se gaste tanto dinero en tiempos de crisis.

“Se habla del señor Marcelo Oxenford, que es mi padre y con quien no mantengo ninguna relación. Lo he dicho abiertamente. ¿Qué pienso? Me parece un escándalo que la Municipalidad de La Molina esté gastando tanto dinero para contratar a un actor para leer cuento. Yo jamás gastaría ese monto porque hay otras necesidades”, dijo Juliana Oxenford.

Pero eso sí, Juliana Oxenford dijo que no es ilegal que su padre u otro miembro de su familia trabaje para alguna municipalidad o para el Estado. Además arremetió contra el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra.

“¿Tanta plata en tiempos de crisis? me parece pésimo, pero de ahí a que sea ilegal, es otra cosa. A mí no me metan en la jugada. A Álvaro Paz de la Barra le he sacado la miércoles, me parece un figureti (..) No quieren agarrar de piñata en estas épocas de elecciones”, finalizó.

