Toño Centella estuvo enlazado con el programa “En exclusiva”, donde reveló detalles de su actual estado de salud, tras conocerse que contrajo el COVID-19. Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando dio a conocer que también conoce a la popular Paloma de la Guaracha, quien es conocida por desenmascarar a distintas figuras del medio que habría sido “infieles”.

Según cuenta el artista, la conocida como ‘Kardashian de Santa Anita’ le habría realizado una videollamada nada más y nada menos que desde la comodidad de su jacuzzi.

“Sí la conozco. Lo que pasa es que un día me mandaron una invitación, pero no sabía que era ella y me dijo: ‘hola Toñito, cómo estás', me hizo una videollamada y ella estaba en su jacuzzi creo, me asusté y le corté. Me habló bien, le hablé bien, no tengo amistad con la señora, pero siempre con respeto”, comenzó relatando.

Asimismo, Toño asegura que apenas vio a Paloma en paños menores decidió cortar la comunicación para no prestarse a malas interpretaciones.

“Ese día estaba mal y recibí la llamada, la acepté. Por esa misma razón (que estaba en el jacuzzi) le corté, pero ella ya había tomado fotos, yo creo que eso no debería ser así porque se presta a cosas malas, pero le guardé el respeto correspondiente”, expresó.

Toño Centella se asustó con Paloma de la Guaracha - Ojo

