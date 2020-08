Milena Zárate estuvo como invitada del programa “América Hoy” y le preguntaron por la mentira que más veces ha escuchado, y ella respondió: “Mis mentiras son a nivel Dios, la más chiquita, ‘la veo como una hija, la amo como una hijita’”. Además, ella habló de las mentiras más comunes: “Las mentiras clásicas son, ‘me quedé sin batería’, ‘donde estaba no había señal’, ‘a la reunión que vamos, tranquila, eso son solo amigos, eso es puro negocio, no hay mujeres, no hay nada’”.

A este enlace se sumó un especialista que sugirió que, una técnica para evitar las mentiras es pedir a la pareja que prenda la cámara del celular. A esto, Milena dijo: “Eso nos juega en contra, porque si pedimos que nos prendan la cámara, nos dicen, ‘estás bien tóxica’, dicen que estamos controlando, se hacen los bravos, todavía... La mejor manera es decirles, ‘estoy preocupada por ti, estoy intranquila, necesito saber que estás bien’, es la única manera, si no, quedamos como locas”.

También, ella aseguró que las mujeres son más intuitivas, que notan todas las reacciones: “Nosotras como mujeres somos muy intuitivas y astutas, lo que el hombre no es, porque a la larga terminan ‘embarrándola’ en alguna situación... Pero, nosotras somos muy emotivas, al final, terminamos ‘destapándonos’ por nuestro propios sentimientos, en cambio, el hombre muere en su ley”.

Y como reflexión, la colocha comentó: “Hablando en serio, las mentiras matan, lastiman, pueden destruir familias, hay mentiras que pueden causar cosas que se salen de las manos, y creo que, ante todo, lo más importante es la honestidad, si ya no te sientes bien con una persona, si estás ‘tirando maicito’ por otro lado, lo mejor es ser honesto y dejarla”.