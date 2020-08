Toño Centella se comunicó con “Magaly TV La Firme” para hablar sobre su salud tras haber dado positivo al coronavirus o Covid-19.

Según el cantante se encuentra mejor de salud y descartó que su mamá lo haya contagiado o viceversa. Toño Centella contó que cuando su mamá falleció, el pasó por una prueba, donde salió negativo.

“Gracias a Dios, la doctora me dijo que me haga la prueba porque todos podríamos estar infectados cuando murió mi mamita (un miércoles). No fue así Magaly. Ese día que me sacaron la prueba salí negativo”, dijo el cantante.

Toño Centella dijo que recién el lunes siguiente cuando le hicieron una prueba molecular, le dijeron que tenía coronavirus. “Ya el lunes recién he salido positivo”.

“Ni siquiera he ido a visitar a mi mamá, yo tenía miedo que me contagie ella o mi hermano”, agregó Toño Centella por videollamaada.

