En Ecuador, una mujer descubrió a su nuera siéndole infiel a su hijo. Según medios de este país, al parecer la mujer estaba a punto de contraer matrimonio.

La suegra descubrió la infidelidad de su futura nuera luego de que la siguiera hasta un hotel con celular en mano, pues necesitaba registralo en video.

Al encontrarla con otro hombre, la suegra le dijo: “Te juro que te me has caído del pedestal Karina, te me has caído del pedestal, ¿qué hacías con este señor aquí? ¿dime qué hacías? ¿engañando a mi hijo?”.

En el video se observa a la nuera junto a un hombre dentro de un hotel en Ecuador y cuando fue enfrentada, dijo que solo fueron a platicar.

“Karina, te ibas a casar con mi hijo y estás con este señor. No es posible que tú hagas esto, definitivamente, qué vergüenza; tú llegaste a nuestra casa y te hemos apoyado, esto es una pesadilla”, se escucha a la suegra reclamarle.

Para mala suerte de la joven, el video no quedó en familia y fue difundido en las redes sociales, donde los internautas expresaron su rechazo por la actitud de la mujer.

TE PUEDE INTERESAR