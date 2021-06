Hoy sábado 19 de junio, los simpatizantes de los partidos Fuerza Popular y Perú Libre recorren diversos puntos de la capital a la espera del pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que se encuentra evaluando apelaciones y nulidades de actas presentados por ambas agrupaciones tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Ante esta situación, la periodista Juliana Oxenford recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje de reflexión en medio de la incertidumbre que vive el país.

“Qué triste esa sensación de querer compartir con ustedes algunas columnas, ideas y no poder hacerlo por el nivel de odio que existe. ¿En qué momento hemos convertido nuestras redes en plataformas dictatoriales donde si no opinas como el resto eres una fascista o comunista?”, señaló la conductora al inicio de su texto.

“¿Por qué quienes no comulgamos con ninguna de las dos opciones (Keiko y Castillo) pasamos a ser cobardes incapaces de tomar partido? ¿Por qué los periodistas que no nos sumamos a favor de una candidata somos terroristas? ¿Acaso mostrar las dos partes, opinar y cuestionar a ambos no es lo mínimo que debería hacerse? Nos morimos de miedo por lo que pueda pasarle al país y justamente es el Perú, donde vivimos todos, el que saldrá adelante en la medida de que estemos unidos y exista una prensa independiente”, agregó.

Finalmente, Oxenford pidió a los simpatizantes de los partidos de Fuerza Popular y Perú Libre que se manifiesten de manera pacífica.

“Solo espero que las dos marchas de hoy sean pacíficas. Las necesitamos. Cuídense mucho. P.D: eviten insultos y agravios. Antes de escribir, piensen que esa misma violencia podrían recibir sus hijos por pensar diferente a ustedes”, concluyó.

